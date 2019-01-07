Транскавказскую магистраль закрыли из-за схода лавины
Заблокированными оказались 12 человек
Спасатели продолжают расчищать снежные завалы.
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Сегодня рано утром было прекращено движение по Транскавказской магистрали, соединяющей Россию и Южную Осетию.
- Вблизи Рокского тоннеля на дорогу сошли две большие лавины, - сообщили в ГУ МЧС. - в 5.40 минут дорога была закрыта.
По сведениям спасателей, лавины заблокировали на дороге несколько машин, в которых находились 12 человек. Их удалось освободить и сопроводить в населенный пункт Бурон. Расчистка дороги продолжается.