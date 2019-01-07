2019-01-07T10:56:39+03:00
Происшествия

Транскавказскую магистраль закрыли из-за схода лавины

Заблокированными оказались 12 человек
Виталий КЛИМОВ
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Спасатели продолжают расчищать снежные завалы.Спасатели продолжают расчищать снежные завалы.
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Сегодня рано утром было прекращено движение по Транскавказской магистрали, соединяющей Россию и Южную Осетию.

- Вблизи Рокского тоннеля на дорогу сошли две большие лавины, - сообщили в ГУ МЧС. - в 5.40 минут дорога была закрыта.

По сведениям спасателей, лавины заблокировали на дороге несколько машин, в которых находились 12 человек. Их удалось освободить и сопроводить в населенный пункт Бурон. Расчистка дороги продолжается.

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