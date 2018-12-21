Советник премьер-министра Дагестана обнаружен мёртвым в гостиничном номере

В Махачкале персонал гостиницы «Приморская» допрашивают следователи. Сегодня здесь обнаружили тело Андрея Афонина, работавшего советником премьер-министра Дагестана Артёма Здунова.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» источники в правоохранительных структурах Дагестана, труп высокопоставленного чиновника обнаружили сотрудники гостиницы. На место в срочном порядке вызвали «Скорую» и полицейских. Однако помочь мужчине медики не смогли — он уже несколько часов был мёртв.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Допрашивается персонал гостиницы «Приморская», а также постояльцы. Выясняется, кто мог последним видеть покойного советника премьер-министра Дагестана.

Причины смерти Андрея Афонина пока официально не установлены — вскрытие пока не проводилось. Однако источник «КП» утверждает, что смерть могла наступить из-за тромба, перекрывшего кровеносные сосуды.

Биография

Андрей Афонин родился 19 октября 1971 года в Казани. Учился в Казанском государственном финансово-экономическом институте, который закончил с отличием в 1993 году.

Долгое время работал по специальности — экономистом. Сначала в АО «Татсоцбанк», где дослужился до старшего экономиста отдела кредитования предприятий торговли и легкой промышленности. Потом перешёл в частный банк «Заречье», где занимал пост заместителя директора филиала. Также занимался предпринимательством. Бизнес и работу в экономике совмещал с научной и преподавательской работой.

В 2015 году дослужился до места генерального директора некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан». На этой должности плотно сотрудничал с Артёмом Здуновым, занимавшим тогда должность министра экономики Республики Татарстан.

После назначения Здунова на должность председателя правительства Республики Дагестана получил предложение стать советником нового премьера. Согласился, и с тех пор занимал эту должность в Дагестане.