Дагестанские молодожены устроили праздник для сирот

В Дагестане молодожены решили отметить свою свадьбу очень необычным образом. После торжественной росписи в ЗАГСе Шамиль и Мадина отправились не на романтическую фотосессию, а в местный детский дом, чтобы устроить праздник сиротам.

Влюбленные решились на такой поступок потому, что дети из приютов практически не бывают на свадьбах и плохо себе представляют как отмечать подобный праздник.

Буквально накануне бракосочетания к Шамилю и Мадине пришла идея сделать этот день незабываемым для большего числа людей. Поэтому они закупились продуктами: сладкими десертами и тортами, договорились с директором детского дома и привезли лакомства для всех детей. Кстати, малыши еще получили и воздушные шарики.

Новобрачные очень надеются, что их поступок понравится другим новобрачным и поездки в детский дом в день свадьбы станут новой традицией, которая сменит стрельбу из травматов.

Когда видео со свадьбы Шамиля и Мадины разлетелось по социальым сетям, то комментаторы с позитивом восприняли их поступок. Многие заметили, что в день их свадьбы сделают точно также.