Бывшего премьера Дагестана обвинили в нанесении ущерба государству на 1,3 млрд рублей

Следователи обвинили бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова в нанесении ущерба бюджету еще на 1,3 млрд рублей. Об этом сообщил СМИ адвокат обвиняемого Дагир Хасавов.

По словам Хасавова, данное дело было возбуждено в марте 2018 года за предоставление Гамидовым ООО "Дагагрокомплексу" государственных гарантий. А последующее банкротство данного предприятия "повлекло увеличение госдолга Дагестана и взыскании из бюджета республики указанного ущерба".

Как отмечается, "Дагагрокомплекс" курировал крупный сельскозозяйственный проект с общим объёмом инвестиций около 20 млрд рублей.Однако ООО внезапно обанкротилось в 2014 году. Между тем, правительство Дагестана выдало " Дагагрокомплексу" госгарантии в размере 1,3 млрд руб. Все эти государственные деньги, плюс проценты в 3,2 млрд руб, затем начали отсуживать у государства банки-кредиторы "Дагагрокомплекса".

Напомним, бывший врио вице-премьера правительства Дагестана Шамиль Исаев, экс-министр образования республики Шахабас Шахов, а также бывший врио вице-премьера правительства Дагестана, экс-министр экономики республики Раюдин Юсуфов и Гамидов были задержаны правоохранителями в этом феврале. Общая сумма ущерба от их действий, по данным следствия, превысила 100 млн рублей.

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На днях Абдусамаду Гамидову и экс-министру образования Дагестана Шахабасу Шахову предъявлены новые обвинения. Теперь их судят еще и по части 5 статьи 290 УК РФ "за покровительство и попустительство по службе в отношении директора государственного заказчика-застройщика Шамиля Кадиева".

Вместе с тем, следователи выделили в отдельное дело следствие против Абдусамада Гамидова и Раюдина Юсуфова. Их также обвиняют в хищении средств, выделенных на реконструкцию изолятора временного содержания для нелегалов в Махачкале. Ущерб по этому делу составляет более 41 млн рублей.

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