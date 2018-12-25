Минздрав Дагестана: больному раком мальчику не нужны деньги Кадырова

После ответа Рамзана Кадырова на крик о помощи от тяжелобольного мальчика из Дагестана местные чиновники заявили: Ахмеду Гамзатову деньги главы Чечни не нужны, его лечат за счет государства.

- Любое лечение в федеральных центрах детям с онкологическими заболеваниями проводится за счет государства, то есть бесплатно, - сказали в Минздраве РД. - Ахмеду Гамзатову оказывается вся необходимая помощь со стороны Министерства здравоохранения Дагестана.

В ведомстве говорят, что ребенка на казенные средства лечили в медцентре имени Алмазова в октябре, откуда после операции с улучшением состояния Ахмед вернулся домой. Сейчас же мальчика готовят к лучевой терапии в Российском научном центре рентгенорадиологии в Москве.

Напомним, через аудиообращение в соцсетях больной раком Ахмед Гамзатов из Дагестана связался с чеченским лидером, который пообещал дать деньги на лечение из Фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова.

Мальчик из Дагестана просит Кадырова помочь с лечением 00:00 00:00

- Я услышал тебя. Уже дал поручение выяснить, какие у тебя проблемы, какая нужна помощь, где можно лечить. Никаких проблем, связанных с финансированием оказания тебе медицинской помощи не будет, независимо от того, в России это или за рубежом, - заявил тогда Рамзан Кадыров.