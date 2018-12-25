На Ставрополье фальшивый сотрудник ФСБ награждал чиновников "медалями Жукова"

В течение последних трех лет сотрудники краевого УФСБ России поймали множество мошенников, которые разводили обывателей на деньги, прикрываясь липовыми удостоверениями силовиков.

Некоторые из них обещали за определенную мзду устроить желающих на военную службу по контракту и в полицию или спасти от уголовного наказания. Другие же предлагали помощь в получении желаемого тендера, уверяя, что подключат свои связи на "самом верху".

К примеру, некий Виктор Степанов, сейчас отбывает свой пятилетний срок в колонии за хищение денег у людей в крупном размере. Действовал мужчина очень нагло. Мошенник представлялся либо сотрудником органов безопасности, либо представителем постоянного консультативного совета при Президенте Российской Федерации и уполномоченного по правам человека в РФ.

Степанов обманул многих чиновников

Козыряя своим высоким статусом он знакомился с высокопоставленными чиновниками и даже дарил им поддельные государственные награды и грамоты.

После этого Степанов рассказывал своим жертвам о своих многочисленных знакомствах и брал у них деньги за помощь в уклонении от уголовного преследования, а также в получении различных льгот.

С 2010 по 2015 год он умудрился лично и через посредников на официальных мероприятиях вручить поддельные «медали Жукова» сотрудникам и руководству краевых судебных и правоохранительных органов, представителям службы исполнения наказаний, прокуратуры и следственного комитета. Многие из обманутых им чиновников еще долгое время носили подаренные фальшивки на форменной и парадной одеждах, предполагая, что они настоящие.

Медали оказались фальшивкой

Менее нагло действовал Загудаев, который звонил чиновникам и бизнесменам по телефону, представляясь сотрудником центрального аппарата ФСБ России. Мошенник уверял, что его руководство заинтересовано в заключении договоров с определенными препринимателями. Когда контракт оказывался подписан, преступник получал мзду от довольного коммерсанта.

Суд приговорил Загудаева к двум годам условно с испытательным сроком в 3 года.

А вот некий Губарев за свои махинации оказался в колонии на 2 года и 11 месяцев. Он умудрился похитить у одного потерпевшего полмиллиона рублей, уверив его, что является сотрудником ФСБ. За эти деньги мошенник обещал закрыть уголовное дело против родственника своего клиента.

Когда эта афера увенчалась успехом, Губарев вместе с сообщиками присвоил 300 тысяч рублей из фонда заработной платы одного из краевых бюджетных учреждений. всего банда нанесла ущерб на сумму более одного миллиона рублей.

Еще несколько фальшивых сотрудников ФСБ по отдельности умудрились склонить чиновников к принятию неправомерных решений в пользу третьих лиц и пообещать организовать поддельную инвалидность.

Один из мошенников сообщил ставропольчанке, что ее планируют убить бандиты и пообещал спасти за три миллиона рублей. А другой аферист и вовсе оказывал мнимое покровительство бизнесмену, незаконно поставлявшему контрафактные сигареты из Армении. За свою поддельную крышу коммерсант отдал 200 тысяч рублей.

Мошенники пользуются наивностью обывателей

В краевом УФСБ России "Комсомольской правде на Северном Кавказе" рассказали, как чаще всего выглядят мошенники подобного рода. В первую очередь, лжесиловиками представляются мужчины старше среднего возраста, которые легко умеют преподносить себя в более высоком статусе, чем у них есть на самом деле. Они бравируют своими связями в силовых и криминальных структурах, но при этом имеют слабое представление о тактике и методах проведения оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, подбора кандидатов на военную или гражданскую службу.