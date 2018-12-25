Рамзан Кадыров пригрозил чиновникам маленьким чеченским блогером

Один из самых юных блогеров Инстаграма Ханзала Магомадов записал возмущенное видеообращение к чеченскому водоканалу. Ребенок был возмущен тем, что предприятие плохо работает и пообещал нажаловаться на них лично главе республики.

- У меня из двух кранов течет только горячая вода. Мне что, сделать третий кран, из которого будет идти нормальная?. Чеченский водоканал, немедленно сделай мне, чтобы из одного крана шла теплая вода, а из другого - холодная, иначе я все расскажу Рамзану Кадырову, - угрожающе заявил Ханзала.

О реакции чиновников на столь громкое заявление мальчика пока ничего неизвестно. Зато видео успел посмотреть и оценить по достоинству сам глава Чечни.

Рамзан Кадыров тут же поручил решить проблему Магомадова и написал мальчику несколько слов:

- Ох, ты какой грозный чеченский блогер! Небось, напугал своих подписчиков))) Рамзан Кадыров услышал. Интересно, а как со слухом у нашего мэра Ибрагима Закриева? И еще мне интересно, что для нашего чеченского водоканала теперь будет сделать легче - установить в каждую квартиру Грозного по третьему крану или, все таки, разобраться с подачей горячей и холодной воды, как положено? Ждем, время пошло, - написал политик у себя в социальных сетях.

Также глава республики прикрепил и видеообращение Магомадова, которое тут же собрало множество позитивных комментариев и лайков.

- Золотой парень, а главное, хороший руководитель в будущем. Всем разгон сделает. Чеченский водоканал - держись, - написал один из комментаторов.

Кстати, у Ханзалы Магомадова уже 35 тысяч подписчиков. Мальчик покорил пользователей социальных сетей своей эмоциональностью.