2019-01-08T12:37:06+03:00
Общество

В Нальчике водитель маршрутки решил бесплатно возить всех отличников

А те школьники, у которых есть четверки, получают у этого шофера скидку
Михаил ЮЖНЫЙ
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Фото: соцсети КБРФото: соцсети КБР
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На одной из обычных городских маршруток столицы Кабардино-Балкарии Нальчика работает необычный добрый водитель. Дело в том, что шофер решил бесплатно возить всех школьников-отличников.

Об этом стало известно благодаря небольшой фотографии из его маршрутки, распространенной в соцсетях. На снимок попало объявление в салоне. В его тексте сказано, что круглым отличникам с одними пятерками в дневнике положен бесплатный проезд в любое время. По предъявлению дневника водителю, разумеется.

Но и для ребят, у которых есть четверки в табели об успеваемости, имеется у этого водителя хорошая скидка. Для таких школьников стоимость проезда составляет всего десять рублей против обычных двадцати.В своем объявлении добрый маршрутчик также призывает мальчиков и девочек хорошо учиться, всегда уступать место в салоне старшим.

Нальчанам очень приглянулась идея земляка, горожане называют такую акцию хорошим стимулом для детей учиться на одни пятерки. Жители Нальчика и пользователи соцсетей Кабардино-Балкарии желают всего самого лучшего доброму водителю.

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