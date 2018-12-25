Правительство России выделит Чечне 180 миллиардов рублей

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Чечня получит от федерального центра 180 миллиардов рублей на реализацию госпрограмм в течение ближайших шести лет. Об этом глава республики написал на своей страничке «Вконтакте».

По словам главы Чечни, правительство региона рассмотрело и приняло планы по реализации 49 национальных проектов до 2024 года. Для этого республике нужно 190 миллиардов рублей. Чуть меньше 10 из них будут выделены из местным бюджетом, а ещё 180 даст федеральный центр.

— Общий объём предусмотренных бюджетных ассигнований на реализацию проектов до 2024 года составляет более 190 млрд. рублей, из них средства федерального бюджета - более 180 млрд. рублей. Дмитрий Анатольевич, подводя итоги заседания, отметил полную готовность федеральных министерств и регионов к началу реализации Национальных проектов, — сообщил Кадыров.

Таким образом, Правительство РФ в лице премьера подтвердило готовность к субсидированию Чечни на 180 миллиардов рублей. Деньги будут выделяться в течение 6 ближайших лет.

Напомним, что недавно Рамзан Кадыров в интервью просил выделять региону больше финансовой поддержки. Он подчёркивал, что руководство республики добилось больших успехов, но настоящий прорыв возможен, только если Чечне «дадут больше денег и не будут мешать». Позже, пресс-секретарь президента согласился со словами Кадырова.

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