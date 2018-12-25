2018-12-25T17:36:11+03:00
Происшествия

В Дагестане на людей рухнул мост

Троих пострадавших увезли в больницу Буйнакска
Евгения СОКОРЕВА
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Состояние одного из пострадавших оценивают как тяжелоеСостояние одного из пострадавших оценивают как тяжелое
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В Дагестане во время реконструкции случайно рухнул большой мост. Как говорят в республиканском минздраве, троих мужчин с травмами разной степени тяжести увезли в местную больницу в Буйнакске.

- Состояние одного из пострадавших оценивают как тяжелое, а двух других - средней степени тяжести, - пояснили журналисту "Комсомольской правды на Северном Кавказе" в пресс-службе ведомства. - Им оказывают помощь опытные медики. Все пострадавшие - рабочие выполнявшие реконструкцию моста.

Отмечается, что открытие данного моста было запланировано на январь следующего года. Причины обвала выясняют специалисты аварийных служб и полицейские. По предварительным данным, мост обрушился из-за некачественно выполненных строительных работ.

Сейчас по факту обрушения моста в Буйнакском районе Дагестана решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сам момент ЧП попал на видео, снятое и опубликованное в интернете очевидцами происшествия.

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