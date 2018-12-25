Ставропольский росгвардеец стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

На кубке мира по пауэрлифтингу в Москве победу одержал сотрудник Росгвардии в Минераловодском районе Ставрополья. Силач Георгий Элканишвили стал победителем в абсолютном зачёте, подняв штангу в 290 килограммов.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе управления Росгвардии по краю, сотрудник вневедомственной охраны и сержант полиции занимается пауэрлифтингом с 2014 года, а спорту посвятил всю жизнь. И невероятная целеустремлённость мужчины дала потрясающие результаты. Абсолютная победа в жиме штанги лёжа на кубке мира — всего лишь одна из шести викторий Георгия на крупных чемпионатах только за этот год.

— Мне кажется, что твёрдая воля к победе и целеустремлённость — это единственный рецепт успеха на спортивном поприще, — цитирует чемпиона мира пресс-служба Росгвардии Ставрополья. — В спорт я пошёл не как многие, ради внимания девушек, а потому, что это моё любимое времяпрепровождение, моё развлечение.

Времени на отдых у младшего лейтенанта полиции Элканишвили действительно не остаётся. Каждое утро и каждый вечер он проводит в зале.

Награда за абсолютную победу в жиме лёжа. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Ставропольскому краю

— Это помогает мне чувствовать, что я расту, развиваюсь. Мне кажется, что мужчина должен стремиться к новым высотам и достигать их. Кроме того, это серьёзно помогает мне на работе, потому что я всегда нахожусь в прекрасной физической форме и готов к любым испытаниям, — цитирует спортсмена пресс-служба.

Пример Георгия вдохновляет и сослуживцев. Полицейские и росгвардейцы стали иногда ходить в зал. Сначала «за компанию», потом увлеклись. Но до профессионального уровня никто не дошёл.

— Для меня спорт — это жизнь, я хотел бы удерживать позиции и расти над собой, — цитирует спортсмена пресс-служба Росгвардии. — Но у меня есть не только любимый спорт, но и любимая работа. Я считаю, что использовать свою силу во благо людей и Родины — мой долг.

В этом году успехи спортсмена действительно впечатляют. Георгий Элканишвили смог стал триумфатором шести турниров по пауэрлифтингу. Своей силой непоколебимый росгвардеец покорил кубок Северного Кавказа, стал чемпионом всероссийского турнира «Холодная Сталь» и чемпионата Европы, одержал победы в кубках России, Евразии и мира.