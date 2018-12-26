Экс-гендиректора "СтавСтали" будут судить за сокрытие 29 миллионов налогов
На Ставрополье будут судить бывшего генерального директора крупнейшего краевого завода "СтавСталь" и его непосредственного подчиненного. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, Сергей Вавилов обвиняется в сокрытии 29 миллионов рублей налогов.
Против 35-летнего руководителя возбуждено уголовное дело по статье "Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов", а его подчиненный обвиняется в пособничестве в этих махинациях.
Следователи выяснили, что с марта по апрель прошлого года Вавилов скрыл доходы предприятия, чтобы уйти от налогов, а директора завода помог ему в этом, нарушая очередность расчетов с контрагентами.
Из-за действий бывших руководителей завода в краевую казну не поступило 29 миллионов рублей налога. Теперь им придется ответить за свои действия в суде.
Напомним, в том же году "СтавСталь" уже оказывался в центре скандала. В мае 2017 появилась информация о том, что 800 работников завода не получают положенную заработную плату. На тот момент задолженность выросла уже почти до 24 миллионов рублей. Деньги работягам вернули лишь после вмешательства надзорного ведомства.
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