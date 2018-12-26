2018-12-26T12:17:27+03:00
Происшествия

Дагестанец обнял хоккеиста столичного "Динамо" и украл у него миллион

Злоумышленник сначала похитил телефон нападающего, а потом перевел деньги с его счета
Алена БЕЛЯЕВА
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Спортсмен лишился крупной суммы денегСпортсмен лишился крупной суммы денегФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Москве задержали уроженца Дагестана, который подозревается в краже телефона и крупной суммы денег у нападающего столичного хоккейного клуба "Динамо" Вячеслава Кулемина.

Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник в правоохранительных структурах города, спортсмен пришел в полицию и сообщил о том, что его ограбили.

Кулемин рассказал, что за три дня до этого в Тверском районе Москвы он подсказал дорогу какому-то незнакомцу с Северного Кавказа. Спортсмен вспомнил, что к нему подошел мужчина и попросил объяснить таксисту, как проехать на нужный ему адрес. Хоккеист откликнулся на просьбу и в благодарность дагестанец его обнял.

Когда подозреваемый уехал на такси, Кулемин обнаружил, что лишился смартфона iPhone 6. Это было бы не так страшно, если бы злоумышленник позже не вывел с банковских счетов игрока 1, млн рублей.

Дагестанца удалось задержать. Оказалось, что он неоднократно был судим за подобные преступления. Воришка признался в краже у спортсмена, но отказывается рассказывать о своих сообщников, вместе с которыми провернул аферу, и берет вину на себя.

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