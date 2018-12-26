После угроз чеченского мальчика Рамзан Кадыров вернул ему холодную воду

Грозный чеченский блогер Ханзала Магомадов, который пожаловался на проблему с водоснабжением в своей квартире, рассказал, что теперь в его доме вновь течет холодная вода.

Маленький мальчик снял серию видеороликов, которые разместил в своем аккаунте в Инстаграм. Он похвастался, что мэр Грозного подарил ему "самый лучший джип на радиоуправлении" и назвал его "настоящим мужиком".

Отметил Магомадов и то, какую роль в этой истории сыграл глава Чечни. Мальчик отметил, что только благодаря ему проблема была решена в тот же день, ведь Рамзан Кадыров - "настоящий волшебник".

Напомним, 25 декабря юный, но крайне популярный, блогер Ханзала Магомадов пожаловался своим подписчикам на работу грозненского водоканала. По словам мальчика, уже несколько дней из обоих кранов в его квартире текла только горячая вода. Малыш крайне эмоционально припугнул чиновников и заявил, что будет жаловаться самому Рамзану Кадырову.

Однако делать ребенку этого не пришлось. Глава Чечни увидел ролик и тот ему понравился. Политик разместил запись у себя на странице в социальных сетях и приказал мэру Грозного немедленно решить проблему.

Теперь Ханзала Магомадов записывает восторженные ролики и с гордостью рассказывает, что смог достучаться до руководства республики.

Кстати, число его подписчиков в Инстаграм после этой истории существенно выросло и теперь составляет 38 тысяч человек.