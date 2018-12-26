2018-12-26T14:11:10+03:00
Происшествия

В Ингушетии возбудили уголовное дело после похищения и пыток правозащитника

Сотрудника Amnesty International несколько раз обещали расстрелять
Алена БЕЛЯЕВА
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Олег Козловский. Фото: amnesty.org.ruОлег Козловский. Фото: amnesty.org.ru
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В Ингушетии возбудили уголовное дело по факту похищения члена международной правозащитной организации Amnesty International Олега Козловского. Как сообщает на своем сайте Комитета против пыток, расследованием займется следственное управление СКР по республике.

Сейчас силовики ищут подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления - похищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с применением оружия, или предметов, используемых в качестве оружия.

Как писала "Комсомольская правда на Северном Кавказе" ранее, в начале октября Олег Козловский приехал в Ингушетию, чтобы за мирными митингами, которые в те дни проходили в Магасе из-за соглашения об обмене землями с Чечней.

Как-то вечером правозащитник находился у себя в гостиничном номере, когда в дверь постучался незнакомый мужчина. Уроженец Кавказа сообщил, что является представителем протестующих и предложил Козловскому прийти на встречу с митингующими. Тот согласился и сел в машину к местному жителю.

Вот только оказалось, что встреча с митингующими была лишь предлогом для похищения. В салон автомобиля неожиданно ворвались двое мужчин в масках, которые забрали и выключили телефон правозащитника.

Козловского вывезли из города, раздели и начали избивать. По словам пострадавшего, ему несколько раз угрожали убить, расстрелять жену и детей, если он не сдаст свои контакты в Ингушетии. Мужчину пытали больше двух часов.

Пытка продолжалась около двух часов. Похитители дважды инсценировали казнь, заставляя Козловского лечь на землю лицом вниз и приставляли к его затылку пистолет.

После того, как мужчина в очередной раз отказался от навязанного сотрудничества, похитители сделали несколько снимков его в обнаженном виде и пообещали их распространить, если он кому-либо расскажет о произошедшем.

В итоге злоумышленники увезли Олега в Северную Осетии и выкинули на обочину около аэропорта. Они запретили правозащитнику возвращаться в республику и что-либо о ней писать.

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