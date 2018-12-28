Премьеру Дагестана и его замам предъявлены обвинения

Следственный комитет РФ предъявил обвинения бывшему премьер-министру Дагестана Абдулсамаду Гамидову и его заместителям Раюдину Юсуфову и Шамилю Исаеву. Их считают причастными к хищениям на 40 и 80 миллионов рублей.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе СК РФ, делами занималось главное управление по расследованию особо важных дел.

— Бывший врио председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов и его заместитель Раюдин Юсуфов обвиняются в растрате бюджетных средств. Деньги были выделены на строительство изолятора временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в Махачкале, — говорится в сообщении.

Второе обвинение в таком же хищении предъявили председателю правительства республики Шамилю Исаеву.

— Он обвиняется в совершении хищения в форме растраты денежных средств в сумме более 80 млн рублей, выделенных из бюджета Республики Дагестан на создание инженерной инфраструктуры туристической базы «Орлиное гнездо» Гунибского района, — сообщает СК РФ.

Подозреваемые ознакомлены с материалами дела. В Следственном комитете подчеркнули, что расследование по другим эпизодам преступлений продолжается. В частности правоохранители собирают доказательства вины Гамидова, предоставившего госгарантии «Дагагропрому». Предприятие взяло кредит на 1,3 миллиона рублей, но выплатить его не смогло — деньги пришлось отдавать из казны. Следователи считают, что ответственность за это должен понести экс-премьер, подписавший документы.

МНЕНИЕ АДВОКАТА

«КП - Северный Кавказ» удалось связаться с защитником экс-премьера Дагестана Абдулсамада Гамидова Адилом Абасовым. Адвокат утверждает, что весь процесс «сфабрикован по политическому заказу».

— У обвинения нет неоспоримых доказательств вины моего подзащитного даже по делу изолятора временного содержания в Махачкале. Я уверен, что нам удастся выиграть этот процесс, — выражает свою позицию Адил Абасов. — Хочу подчеркнуть, что пока, из всех разговоров, это единственное обвинение, которое нам фактически предъявлено. Материалы по громкому делу «Дагагрокомплекса» пока не выглядит состоятельным, они не могут собрать достаточные доказательства вины Абдулсамада Гамидова.

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