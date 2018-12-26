В Кабардино-Балкарии директор завода попал под следствие за ущерб на 4 млрд рублей

В Кабардино-Балкарии директора завода подозревают в разорении собственного предприятия. По версии следствия, он намеренно нанёс акционерам «Кавказкабеля» ущерб в 4 миллиарда рублей.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии, подозреваемый является членом совета директоров и фактическим главой предприятия. В результате его преступных и нерациональных с точки зерния бизнеса действий АО «Кабельный завод «Кавказкабель» разорился.

По версии следствия, делец использовал достаточно грубую схему. Он заключил убыточные и нерациональные с точки зрения бизнеса контракты с тремя фирмами-однодневками. При этом глава завода выплатил им заоблачные деньги в качестве предоплаты — 1 миллиард рублей.

Конечно же, новые «партнёры» завода очень быстро развалились, не правдав возложенных «надежд». Взыскать деньги с исчезнувших фирм не представлялось возможным. В итоге бюджет «Кавказкабеля» посыпался и, через некоторое время, предприятию пришлось признать себя банкротом.

В итоге махинации нанесли акционерному обществу ущерб в 3 миллиарда 936 миллионов рублей. Следователи считают, что делец намеренно развалил завод. По статье «преднамеренное доведение до банкротства» на него завели уголовное дело. Теперь управляющему грозит колоссальный штраф и тюремное заключение сроком до 6 лет.