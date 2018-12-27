Лучшие фото "Комсомольской правды на Северном Кавказе" за 2018 год от фотографа Дмитрия Ахмадуллина

В течение всего 2018 года наш редакционный фотограф Дмитрий Ахмадуллин внимательно следил за всеми крупными и яркими событиями в Ставропольском крае. И делал множество фото каждого.

В объектив его фотокамеры попали выборы Президента РФ, матчи по гандболу, крещение детей, танцевальные батлы, ставропольские болельщики с замиранием сердца, следившие за игрой нашей сборной на футбольном мундиале.

Лучшие снимки Дмитрия Ахмадуллина за прошедший год мы публикуем в фотоподборке ниже.

Толпа желающих проголосовать на выборах Президента в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Учения ставропольского СОБРаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Церемония открытия Всероссосийской Студенческой весны в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Конкурс Мисс Африка в Старополе и его болельщикиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Болельщики смотрят футбольный матч Россия Уругвай в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Финальный тур Чемпионата России по пляжному гандболу среди женских команд в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Младенца крестят на массовое крещение на открытом воздухе в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Полицейский наблюдает за мотофристайлом Ночных волков в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

День Государственного флага в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тысячеголосый хор выступает в День Ставропольского краяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН