Лучшие фото "Комсомольской правды на Северном Кавказе" за 2018 год от фотографа Дмитрия Ахмадуллина
В течение всего 2018 года наш редакционный фотограф Дмитрий Ахмадуллин внимательно следил за всеми крупными и яркими событиями в Ставропольском крае. И делал множество фото каждого.
В объектив его фотокамеры попали выборы Президента РФ, матчи по гандболу, крещение детей, танцевальные батлы, ставропольские болельщики с замиранием сердца, следившие за игрой нашей сборной на футбольном мундиале.
Лучшие снимки Дмитрия Ахмадуллина за прошедший год мы публикуем в фотоподборке ниже.
Толпа желающих проголосовать на выборах Президента в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Учения ставропольского СОБРаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Церемония открытия Всероссосийской Студенческой весны в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Конкурс Мисс Африка в Старополе и его болельщикиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Болельщики смотрят футбольный матч Россия Уругвай в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Финальный тур Чемпионата России по пляжному гандболу среди женских команд в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Младенца крестят на массовое крещение на открытом воздухе в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Полицейский наблюдает за мотофристайлом Ночных волков в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
День Государственного флага в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Тысячеголосый хор выступает в День Ставропольского краяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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