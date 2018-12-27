2018-12-27T13:33:29+03:00
Общество

Кадыров признался, что тайно исполняет мечты детей

Глава Чечни рассказал, какие пожелания исполнит и как собирается провести праздник
Андрей ЗОБОВ
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Рамзан Кадыров исполняет мечты маленьких детейРамзан Кадыров исполняет мечты маленьких детейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Рамзан Кадыров рассказал, как собирается провести Новый год и признался, что тайно исполняет детские мечты, как и президент России Владимир Путин. Об этом глава Чечни написал в своём Telegram.

Кадыров посетил Кремлёвскую ёлку для детей. На мероприятии руководителям регионов предложили сорвать с ёлки шарики с детскими пожеланиями — исполнить самые разные заветные мечты детей со всей России. Чеченский лидер рассказал, какие подарки он сделает.

— Очень приятно увидеть на кремлевской елке открытки с новогодними пожеланиями детей. Я немедленно дал поручение исполнить мечты троих ребят. Один просит коляску, второй желает побывать в Москве, а третьему хочется посетить парк детских развлечений. Уверен, что каждый гость Кремля поступит также, — написал глава Чечни в соцсетях.

Кроме того, Рамзан Кадыров рассказал, что подобная традиция многие годы существует в Чечне. Он и все политические деятели региона в Новый год исполняют самые сокровенные мечты маленьких чеченцев.

— В этом году уже тысячи детей получили подарки — компьютеры, айфоны, детские игрушки, велосипеды, одежду, поездку на елку. Также поступают и в районах ЧР. Сотни должностных лиц, чиновников, жителей Чечни посещают елку, на которой дети со всей Чечни вещают открытки, читают их, выполняют просьбы.

Идея собирать открытки с пожеланиями пришла в голову главе дома моды Firdsws, дочери главы Чечни Айшат Кадыровой. С тех пор Рамзан Ахматович каждый год тайно исполняет желания маленьких детей, даря им праздник.

Также глава Чечни признался, что на Новый год не собирается принимать участие в больших праздненствах. Он решил провести праздник в тёплом семейном кругу.

— Ну и у меня интересуются, как и где встречу Новый год, — написал Рамзан Кадыров. — Конечно, дома, вместе с семьей!

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