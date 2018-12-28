2018-12-28T15:45:19+03:00
Общество

Для школ Ставрополья купили 26 новых автобусов

Ключи от них вручил лично губернатор края Владимир Владимиров
Михаил ЮЖНЫЙ
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Фото пресс-службы губернатора Ставропольского краяФото пресс-службы губернатора Ставропольского края
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вручил ключи от 26 новых школьных автобусов представителям 26 территорий Ставрополья.

Новые автобусы марки ПАЗ, как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе главы региона, были куплены за счёт средств федеральной казны, в рамках обновления школьных автопарков всей страны.

- Срок эксплуатации школьных автобусов не может быть более десяти лет, поэтому мы должны обновлять школьный автопарк Ставрополья. Школьники должны добираться до мест учебы быстро, комфортно, а самое главное, безопасно. Ещё 33 новых автобуса планируем передать в школы в январе, - отметил по данному вопросу губернатор края Владимир Владимиров.

Сейчас в Ставропольском крае автобусами возят в школы 15 тысяч школьников из небольших сел, где нет своих учебных заведений. Для этого используется свыше 500 транспортов.

Всего же с 2015 года при поддержке федерального центра и в партнёрстве с представителями бизнеса в Ставропольский край поступило 213 новых школьных автобусов.

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