Для школ Ставрополья купили 26 новых автобусов
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вручил ключи от 26 новых школьных автобусов представителям 26 территорий Ставрополья.
Новые автобусы марки ПАЗ, как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе главы региона, были куплены за счёт средств федеральной казны, в рамках обновления школьных автопарков всей страны.
- Срок эксплуатации школьных автобусов не может быть более десяти лет, поэтому мы должны обновлять школьный автопарк Ставрополья. Школьники должны добираться до мест учебы быстро, комфортно, а самое главное, безопасно. Ещё 33 новых автобуса планируем передать в школы в январе, - отметил по данному вопросу губернатор края Владимир Владимиров.
Сейчас в Ставропольском крае автобусами возят в школы 15 тысяч школьников из небольших сел, где нет своих учебных заведений. Для этого используется свыше 500 транспортов.
Всего же с 2015 года при поддержке федерального центра и в партнёрстве с представителями бизнеса в Ставропольский край поступило 213 новых школьных автобусов.
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