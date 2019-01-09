Вооруженных ОМОНовцев послали за 130 км в Чечню забрать три кило мандаринов

Полиция СКФО проверяет скандальный ролик с авторством коллег. Пять вооруженных до зубов ОМОНовцев с раздражением высмеяли начальство, одарившее полсотни человек из магасского отряда полупустым ящиком мандаринов. Ради столь "щедрого" новогоднего презента им пришлось ехать из Ингушетии в чеченское село 130 км.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/685437" frameborder="0"></iframe> Поездка сотрудников ОМОН за мандаринами в Чечню обернулась скандалом.

- Отправили нас, вот этих мужчин, из Ингушетии в Ханкалу за новогодними подарками для отряда магасского - 52 человека. На двух машинах. 130 километров. Вот вторая машина - "Урал". В общем, получили новогодние подарки. Пять человек личного состава -в броне, в касках, с автоматами, четыре „рожка“ и ПМ-ма. Уровень МВД - дно! - рассказывает сотрудник.

В МВД Северного Кавказа нам ответили, что ролик видели. Говорят, снимающие служат в округе в командировке. А в Чечню их отправили за продовольственным пайком, в который фрукты и не входят даже.

- В ходе планового выезда сотрудники прибыли в Ханкалу для получения продовольственного пайка согласно нормам положенности. В его состав входят мясо, рыба, овощи, консервации, крупы, соки и многое другое. В дополнение к набору выдали несколько килограммов фруктов, которые не входят в основной паек. Один из сотрудников снял по этому поводу видео, которое впоследствии появилось в сети. Проводится служебная проверка, - сказали в пресс-службе.

В полиции Ингушетии запись никак не прокомментировали. Сказали только, что надо дождаться руководство из отпуска.