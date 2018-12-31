2018-12-31T10:53:23+03:00
Происшествия

В Ингушетии влиятельного бизнесмена застрелили в собственной машине

Водитель Ибрагима Белхароева госпитализирован с огнестрельными ранениями
Андрей ЗОБОВ
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Неизвестные обстреляли машину бизнесменаНеизвестные обстреляли машину бизнесменаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ингушетии в ночь на 31 декабря погиб влиятельный бизнесмен и общественный деятель Ибрагим Белхароев. Его автомобиль обстреляла группа неизвестных. Уголовное дело возбуждено сразу по трём статьям УК.

Как сообщил «КП - Северный Кавказ» информированный источник в правоохранительных органах, нападение было совершено 31 декабря около 0:30 по московскому времени.

— [Нападение] случилось на улице Пионерской в Назрани. Считается, что стрелок был не один. Автомобиль Hyundai Solaris обстреляли из автоматического оружия, убит Ибрагим Белхароев, 46 лет. Его водитель Або Ашуев доставлен в больницу с огнестрелами, — сообщил собеседник.

Ибрагим Белхароев Фото: Социальные сети

Ибрагим БелхароевФото: Социальные сети

Собеседник подчеркнул, что нападавшим удалось достичь своей цели — бизнесмен погиб на месте от полученных ранений. Другой пострадавший — Або Ашуев на «Скорой» был доставлен в Республиканскую клиническую больницу.

— Его прооперировали в РКБ. Угрозы жизни нет, состояние удовлетворительное, — пояснил источник.

В следственном управлении СКР по Ингушетии сообщили, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по трём статьям. Это «убийство, совершённое группой лиц», «покушение на убийство двух и более лиц» и «незаконный оборот оружия».

— На месте происшествия обнаружено множество гильз от пуль 7,62 и 5,45 калибров. Этими патронами заряжаются автоматические винтовки, — подчеркнули в ведомстве.

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