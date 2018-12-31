Тимати спел про проблемы с Хабибом Нурмагомедовым

Рэпер Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати написал новый трек, в котором подвёл итоги года. В том числе исполнитель написал пару строчек, подытожив конфликт с дагестанским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

«...Паблики бомбят, все на хайпе диком,

Салам, Дагестан! Нет проблем с Хабибом.

Нет проблем с рэпом, так сказал Путин,

Так что зелёный свет всем нашим людям!»

Тимати спел про конфликт с Хабибом Нурмагомедовым.

Кажется, что резонансный скандал с Хабибом полностью исчерпан. Более того, исполнитель подчеркнул, что конфликт был раздут на хайпе и на самом деле не стоил и выеденного яйца.

Напомним, что скандал разгорелся после отмены концерта представителя лейбла Тимати Black Star — Егора Крида в Махачкале. Тогда пользователи социальных сетей пригрозили певцу изнасилованием, а он обиделся и отказался ехать в Дагестан.

На эту новость отреагировали многие известные личности, но особенно выделился Нурмагомедов. Он заметил, что «не велика потеря». И тут понеслась: сначала ему ответил оскорблённый Крид, потом Тимати, а потом Хабиб перестал выбирать слова и назвал певцов «тварями» и «петушарами». Тут и Юнусов не стал скупиться на слова, ответив, что станет слушать бойца только после того, как он «перестанет выступать в трусах и добивать лежачих».

В итоге потребовалось вмешательство «старших». Тимур и Хабиб являются хорошими друзьями Рамзана Кадырова, и во время одной из встреч глава Чечни попросил звёзд пожать друг другу руки. Они не смогли отказать.

Теперь боец и певец находятся в отличных отношениях, а Тимати даже передаёт «Салам» жителям Дагестана, чтобы подчеркнуть, что зла не держит, а все споры остались в прошлом.

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