Амирхан Умаев: «Я второй голос в стране! После Баскова»

28-летний Амирхан Умаев из села Гойты стал вторым представителем Чеченской Республики за всю историю «Голоса», которому удалось выйти в финал проекта. Но он, как и Шарип Умханов во втором сезоне, остановился в шаге от победы. Правда, это его не расстроило.

- Каждый, кто пел на этой сцене - уже победитель. Еще 4 месяца назад я и представить не мог, что окажусь в финале. А когда в прошлом туре я видел, как растет процент голосов от зрителей, я понял - значит, то, что я делаю, нравится людям! В этом заслуга моей наставницы Ани Лорак, она сделала для меня очень многое, меня полностью переделали. Сейчас я намного лучше пою, - поделился Амирхан.

Фото: Instagram Амирхана Умаева

Ани Лорак уверена, что по другому судьба чеченского певца и не могла сложиться.

- С первого прослушивания было понятно, что это безусловный талант, - отметила наставница. - А еще он обладает энергией народа, таких любит зритель. В работе с ним меня поразила искренность, желание оттачивать те момент, которые не сразу получались. Мы искали краски, вытаскивали наружу все, что в нем скрыто, он стал улыбаться и верить в себя. Слава Богу, ему хватило упорства и трудолюбия, он оказался в финале «Голоса» - там, где он и должен был оказаться!

Амирхан Умаев и Ани Лорак. Голос (сезон 7), финал. Верни мою любовь .Песня из альбома Ани Лорак 15 , написанная Константином Меладзе. Подробности: www.stav.kp.ru/daily/26927.3/3975463/

Соперниками Амирхана Умаева стали Рушана Валиева из Башкирии (команда Сергея Шнурова), представитель Санкт-Петербурга Шаэн Оганесян (команда Басты) и его земляк Петр Захаров (команда Константина Меладзе).

Открывали финал дуэты с наставниками и сольные номера. Амирхан Умаев спел с Ани Лорак и песню другого члена жюри Констатина Меладзе «Верни мою любовь», а сам исполнил визитную карточку итальянца Джонни Фонтаны «Il mondo», премьера которой состоялась в 1965 году. После первого этапа зрительского голосования проект покинул Шаэн Оганесян.

Амирхан Умаев. Голос (сезон 7), финал. Il mondo .Песня Il mondo Джонни Фонтаны впервые была исполнена в 1965 году и сразу же вышла в топ итальянских чартов. Подробности: www.stav.kp.ru/daily/26927.3/3975463/

Для следующего сольного выступления Амирхан Умаев выбрал композицию Олега Газманова «Мама». Мама Амирхана, которую он называл своей главной фанаткой и благодарил в каждом интервью, сидела в зале и плакала. Зрителей также растрогал этот номер - чеченский певец прошел дальше. А вот наименьший результат получила единственная девушка-финалистка.

Во время итогового голосования зрители долго не могли определиться, кого же они хотят видеть в статусе лучшего голоса страны, но в итоге с перевесом в 8% победил Петр Захаров.

- Я очень рад за него! - сказал Амирхан Умаев после окончания седьмого сезона проекта «Голос». - Человечность гораздо выше конкурсов. Каждый должен желать другому того, чего он желает себе. Моя семья расстроилась, но зря. Я второй голос в России. После Баскова! (смеется). Я знаю, что меня поддерживал и переживал глава Чечни Рамзан Кадыров. Хочу сказать ему спасибо, а еще - Ахмат - сила!

Амирхан Умаев. Голос (сезон 7), финал. Мама .Песня Олега Газманова вошла в альбом Бродяга 1996 года. Подробности: www.stav.kp.ru/daily/26927.3/3975463/

ПУТЬ АМИРХАНА УМАЕВА В «ГОЛОСЕ»

Слепые прослушивания

Амирхан исполнил мотет «Miserere»- вокальное многоголосое произведение на текст псалма 50, написанное священником и композитором Григорио Аллегри в 1630-е годы для исполнения в Сикстинской капелле Ватикана. К участнику повернулись два наставника - Баста (Василий Вакуленко) и Ани Лорак, к которой и пошел чеченский певец.

Поединки

Всех участников команды разбили на дуэты. Амирхан вместе с Арпи Абкарян исполнили песню «Беги по небу», написанную известным продюсером Максимом Фадеевым больше 20 лет назад. Ани Лорак отметила, что оба вокалиста справились со своей задачей, но Амирхан показался ей убедительнее.

Нокауты

Перед Амирханов стояла непростая задача - спеть известную композицию Игоря Талькова «Я вернусь». Исполнитель сделал все настолько безупречно, что даже вечно всем недоваольный Сергей Шнуров сказал: «Гениально!». Ани Лорак попрощалась с Ольгой Шитовой из Тюменской области и итальянцем Томасом Грациозо, а Амирхану дала еще один шанс проявить себя.

Четвертьфинал

На этой стадии к голосованию за лучшего певца в тройке подключились телезрители. Именно они и спасли Амирхана, исполнившего одну из самых известных в мире теноровых арий «Nessun dorma». Ани Лорак поставила его на второе место, а вот поклонники проекта дали ему 72,9%.

Полуфинал

Наставница Амирхана Умаева Ани Лорак решила не экспериментировать и предложила исполнить привычную ему классику. Выбор пал песню «Con te partirò», написанную Франческо Сартори и Лучио Кварантото для Андреа Бочелии почти четверть века назад. Композиция принесла успех не только знаменитому итальянцу, но и Амирхану.