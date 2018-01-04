Очевидцы сняли, как пожар на реконструированном Верхнем рынке в Пятигорске уничтожил 1000 кв. м

Верхний рынок в Пятигорске начали реконструировать полтора года назад. В мае 2018 года заработала первая очередь объекта, который и рынком-то теперь язык не поворачивается назвать - на трех гектарах вырос крупнейший на Юге России фуд-корт с павильонами для каждого вида продукции. И вот вся эта красота оказалась под угрозой из-за крупного пожара, случившегося утром 4 января.

- Сообщение о возгорании на улице Пастухова, 25, где расположены ряды Верхнего рынка, поступило в 9:38, в 10:07 огонь, который охватил 960 кв. м, удалось локализовать, в 11:07 - ликвидировать открытое горение, - рассказали «КП на Северном Кавказе» в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Дым было видно издалека. Фото: стоп-кадр видео

Полыхало отдельно стоящее кирпичное здание гастромаркета «Кухни мира». Его сотрудники и посетители сразу же покинули помещение, как только почувствовали запах гари.

Несмотря на старания пожарных, деревянная кровля полностью обрушилась. Был риск, что могут взорваться газовые баллоны внутри магазина, но более серьезных последствий ЧП удалось избежать.

Пожар на Верхнем рынке в Пятигорске удалось быстро локализовать. Фото: ГУ МЧС по СК

- Эвакуация не осуществлялась, угрозы нет, - заверили в МЧС.

Спасатели разбирают завалы, чтобы выяснить причину пожара. По информации очевидцев, виной всему могли стать шашлыки.

- Уничтожена огромная работа последнего года. Расстроен дико. Но, слава Богу, все живы, и огонь не перекинулся на соседние помещения! Соберемся с мыслями и восстановим, - написал в Instagram инвестор Андрей Павлов, который планирует вложить в весь Верхний рынок до 2 млрд рублей.

Администрация рынка уже сообщила, что 5 января торговые ряды будут работать в обычном режиме.