Дагестанцам показали странное «ледовое шоу Ильи Авербуха» без Авербуха

В неловком положении оказались в новогодние каникулы власти сразу нескольких российских городов - в них широко анонсировали ледовое шоу чемпиона Европы и мира Ильи Авербуха «Снежная королева», к которому известный фигурист на самом деле не имеет никакого отношения, а его артисты в указанные даты выступали совершенно на других площадках.

«Самая масштабная новогодняя сказка для всей семьи!», «Грандиозное ледовое шоу!» - пестрели афиши в Астрахани, Чебоксарах, Махачкале. В Астраханской области вообще по приглашению руководителя субъекта Сергея Морозова выделили 4000 билетов для детей-сирот и ребят из малоимущих и многодетных семей.

- Сергей Петрович и Олег Александрович [Петелин, министр социального развития и труда], вы невольно оказали содействие мошенникам! - сказано в обращении, опубликованном на официальной странице ледовых шоу Ильи Авербуха «Вконтакте». - Я возмущен и раздосадован появившейся информацией. В Сети фигурируют гастроли в Махачкале и Чебоксарах. Никаких представлений Ильи Авербуха там не проводилось! Будьте внимательны и получайте информацию только из проверенных источников. Обо всех гастролях ледовых шоу Ильи Авербуха мы рассказываем в наших официальных аккаунтах и на официальном сайте.

Фрагмент шоу Ильи Авербуха. Фото: ice-show.ru

И действительно, в гастрольном графике проекта Авербуха указаны только «Щелкунчик» и «Алиса в стране чудес», которые идут сейчас в Москве и Санкт-Петербурге.

Если внимательно прочитать пресс-релиз организаторов «Снежной королевы», то становится понятно - формулировка весьма обтекаемая: «шоу подготовили звезды фигурного катания, победители российских и международных соревнований, участники проектов ROYAL CARIBIAN, ImperialIceStars, Ильи Авербуха и т.д.».

То есть, если какой-то спортсмен хотя бы один раз участвовал в массовке спектакля или телепроекта, к которому имела отношение продюсерская компания Ильи Авербуха, то авторы «Снежной королевы» спокойно и написали имя знаменитого фигуриста на афише для привлечения внимания.

А вот, например, в «Махачкалинских известиях» 26 декабря 2018 года вышел материал с вполне конкретным заголовком «В Каспийске представят ледовое шоу прославленного российского фигуриста». Редакция уже разместила опровержение с извинениями перед читателями и артистом за «неправильно истолкованную корреспондентом фразу и допущенную ошибку». Другая реклама также ввела людей в заблуждение.

Фрагмент шоу, которое возмутило Илью Авербуха. Фото: стоп-кадр видео

- Я ваша давняя поклонница, с радостью повела ребенка на, как было указано в рекламе, шоу И. Авербуха, прихватив подруг с детьми. С первых секунд стало понятно,что к вашему имени то действо,что мы видели, не имело никакого отношения, - написала под обращением фигуриста Мария Казаренко.

- Меня еще никто так не обижал, - пожаловалась Ралина Идрисова. - Я была у вас на шоу в прошлом году. Это было ВАУ, как говорит молодежь, весь год вспоминала. Я пенсионерка, почти никуда не хожу, поэтому с таким нетерпением ждала опять это чудо. И что? Меня обманули шарлатаны.

В любом случае, Илья Авербух намерен до конца разбираться в ситуации.

- Я обращаюсь в прокуратуру и не оставлю это безнаказанным, - завил фигурист. Вопрос только в том, кому придется отвечать - организаторам шоу за использование имени спортсмена или СМИ, исказившим информацию. Вот только зрителям испорченное настроение и разочарование никто не компенсирует. Судя по отзывам в соцсетях, некоторые не смогли даже досидеть до конца. Ожидали звездную постановку, а получили «полное разводилово» с артистами в самых простых костюмах, которые «просто катались по льду», а движения были похожи «как будто они с бодуна».