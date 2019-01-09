«Синтоловый качок»: Через год мне отрежут «руки-базуки»

«Синтоловый качок» Кирилл Терёшин признался, что через год ему предстоит операция по удалению «рук-базук». И это в лучшем случае! В новом видео молодой человек признался, что ошибся с дозировками масла, которым наполнял свои дутые бицепсы.

После Нового года Кирилл решил, наконец, покончить со всеми спекуляциями на тему своего здоровья. В видеообращении, опубликованном на его официальном Youtube-канале, Терёшин рассказал неутешительную правду. Скоро «Синтоловый качок» перестанет существовать — через год его легендарные «базуки» снова станут тонкими руками субтильного подростка.

— Руки сделаны по ошибке — с бицепсами проблемы из-за дозировок. В моём организме происходят постоянные воспалительные процессы. И через год, вероятнее всего, будет операция. После обследования, сделанного по рекомендации моего врача-хирурга, была назначена тромботерапия. Если сосуды уменьшатся — у меня уберут бицепсы. И я готовлюсь к этому дню, чтобы у меня не было проблем, — сообщил Терёшин, растерянно морщась. Видно, что парню трудно говорить о своей проблеме.

Терёшин сознался, что скоро удалит руки-базуки .

Фактически операция — это наилучший исход событий. Если сосуды не уменьшаться, Кирилла ждёт куда более печальный удел. Ведь воспаления будут становиться всё опаснее, пока, наконец, ткани рук не начнут отмирать. И единственным выходом будет ампутация.

Напомним, что молодой человек действительно плох — здоровье парня даёт всё большие сбои, средняя температура тела не опускается ниже 37,8–38 градусов. Недавно Кирилл даже упал в обморок на съёмочной площадке клипа про самых знаменитых фриков — парня забрала «Скорая». Своё бессилие констатировали многие медики, в том числе известная телеведущая Елена Малышева.

Ну а пока парень пользуется последними плодами своей популярности. К Новому году он приподнёс себе подарок, прикупив квартирку под Москвой, в Балашихе. На каникулах Кирилл в последний раз съездил в родной Пятигорск — перевёз вещи. Теперь ему предостоит «накривляться» на операцию и надеяться на эффективность назначенного лечения.

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Кирилл Терешин вновь заявил, что решился на удаление вредных химических препаратов из своих бицепсов. Об этом Кирилл Терешин рассказал своим подписчикам в социальных сетях. Оказывается, у пятигорского фрика до сих пор не проходят сильнейшие боли (продолжение).

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