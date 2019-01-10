2019-01-10T08:55:07+03:00
Происшествия

В Дагестане 60 человек отравились грязной водой

15 жителей республики попали в больницу с кишечной инфекцией
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Дагестане 60 человек отравились грязной водойВ Дагестане 60 человек отравились грязной водой
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Сразу десятки людей обратились к врачам с признаками острой кишечной инфекцией в горном Казбековском районе Дагестана. Об этом рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Минздрава республики 10 января.

- В селении Ленинаул Казбековского района зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, - уточнили в ведомстве. - Со 2 по 8 января нового года с признаками заболевания к местным медикам пришли более 60 человек.

Госпитализировано сразу 15 человек, в том числе 11 детей разного возраста. На данный момент в больницах Дагестана остаются 10 человек, в том числе 7 детей.

Остальные заболевшие проходят лечение на дому, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Лекарств достаточно. Врачи заверяют, что угрозы жизням пострадавших от болезни нет. Причину внезапной крупной вспышки кишечной инспекции в Дагестане сейчас устанавливают специалисты Роспотребнадзора.

По предварительным данным эпидемиологического расследования, инфекция могла распространиться среди жителей по водопроводу через загрязенную воду.

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