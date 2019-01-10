Дагестанский полицейский на отдыхе спас ставропольчанку от двух уголовников

Майор полиции Дагестана Хадис Асланбеков приставлен к награде МВД России за спасение женщины во время отпуска на курортах Кавказских Минеральных Вод. Он смог вырвать неcчастную из лап злоумышленника, которые уже сомкнулись на её горле.

Хадис Асланбеков, работающий оперативным дежурным дежурной части МВД по Дагестану, взял отпуск, чтобы хорошенько отдохнуть на курортах КМВ. Выбрал санаторий в Железноводске и отправился отдыхать, поправлять здоровье, и наслаждаться тишиной. Но вскоре ему пришлось вспомнить все профессиональные навыки.

Мужчина умиротворённо прогуливался по лесопарку к Славяновскому источнику, когда вечерний покой нарушили истошные женские крики. Гуляющие начали ускорять шаг — никто даже и не подумал узнать, что же происходит в темноте за деревьями. Полицейский же бросился на помощь.

В сотне метров, между деревьями, он увидел две фигуры — мужчина душил хрупкую женщину. Дальше полицейский действовал быстро и решительно: сбил преступника с ног, освободив несчастную, а потом, благодаря навыкам в боевых искусствах, скрутил агрессора и связал его же ремнём. Через некоторое время приехала полиция, которую майор не успел вызвать — оказалось, что среди гуляющих был ещё один правоохранитель, сотрудница ФСИН из Москвы, лейтенант Юлия Беспятых. Она-то и позвонила по экстренному номеру.

— Связанного мужчину Асланбеков передал прибывшему наряду полиции и поехал вместе с ними в отдел для оказания помощи в сборе материала. Позже оказалось, что нападавших было двое. Сообщник преступника скрылся с места событий, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан.

По факту разбойного нападения завели уголовное дело. Нападавший оказался злостным уголовником из Кемерово, ранее мужчина этот был неоднократно судим. Сейчас расследование завершилось и дело передали в суд.

Хадиса Асланбекова наградили ведомственной наградой МВД. Но, вероятно, это ещё не конец истории. Очевидцы истории обратились с просьбой наградить полицейского лично к Владимиру Путину.

— Если бы сотрудник полиции не подоспел вовремя, то нечастная могла бы сильно пострадать, и даже погибнуть. Поблизости находились и другие отдыхающие, но именно Хадис оказался единственным, кто не раздумывая бросился на помощь. Рискуя своей жизнью, Хадис спас человека. О таких достойных и храбрых поступках должны знать окружающие, — цитирует обращение к президенту свидетелей спасения пресс-служба ГУ МВД по Республике Дагестан.