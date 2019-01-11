"Для чеченцев чужой беды в России нет": Рамзан Кадыров отправил деньги пострадавшим в Магнитогорске

Глава Чечни передал деньги пострадавшим при обрушении подъезда в Магнитогорске. Словами "для чеченцев чужой беды в России нет" Рамзан Кадыров направил в Челябинскую область главу республиканского министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова.

В больнице министр повстречался с выжившим участником трагедии. При обрушении подъезда у мужчины погибла супруга. С поврежденным позвоночником он остается под наблюдением врачей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/685823" frameborder="0"></iframe> Представитель Рамзана Кадырова навестил пострадавшего при взрыве в Магнитогорске.

- Всем, чем можем, свою лепту внесем и обязательно окажем вам финансовую помощь, - сказал Умаров. - Я уже с этой помощью приехал. Ниоткуда ее ждать не надо. Рамзан Ахматович и душой, и мыслями с вами также страдает, скорбит по тем, кого мы потеряли.

Вместе с главой Магнитогорска и министром социальной политики Челябинской области министр из Чечни организует адресную помощь и другим семьям.

- Речь идет о миллионах рублей. Деньги пожертвовал фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, - добавил Джамбулат Вахидович.

В трагедии со взрывом газа в многоэтажке Магнитогорска, напомним, погибли 39 человек. Несколько дней тела извлекали из-под руин. Под завалом сумел выжить только младенец Ванюша Фокин.

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