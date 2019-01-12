В Дагестане осудили банду торговцев, расстрелявших администрацию рынка

Верховный суд Дагестана вынес вердикт в отношении членов банды торгашей «Кизлярского центрального рынка», решивших устранить новое руководство в борьбе за контроль над торговыми рядами. Члены бандитской группировки получили от 22 до 1,5 лет колонии.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Верховного суда Республики Дагестан, из десяти подсудимых коллегия присяжных признала вину семерых преступников. Они приговорены к колонии по целому ряду преступлений: убийство, покушение на убийство организованной группой, незаконный оборот оружия, кража, умышленный поджог и хранение наркотиков.

— Мамаев О.Б. приговорён к 22 годам колонии строгого режима за убийство, покушение на убийство и оборот оружия. Гусейнов Б.М., бывший соучастником убийства и хранивший оружие, получил 18 лет колонии, Чаганава Г.И., покушавшийся на убийство а также хранивший огнестрелы и наркотики, осуждён на 12 лет, — сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Остальные участники банды обвиняются в менее тяжких преступлениях и приговорены к срокам от полутора лет до 2 лет и 8 месяцев колонии общего режима.

Само нападение произошло 9 октября 2014 года. Группа из 10 торговцев, «державших» центральный рынок в Кизляре была сильно обеспокоена назначением нового коммерческого директора. Отдавать контроль над торговыми рядами новому руководству мужчины не собирались. Испугавшись потерять доход, они решили убить нового начальника и его подопечных.

Убийство тщательно спланировали: самые решительные шли с оружием вершить расправу, а остальные должны были обезвредить охрану и обеспечить бегство. Но план сорвал начальник охраны, задержавший вооружённых бандитов на входе в кабинет директора. Он тут же получил несколько пуль, но поднялась паника и остальные члены администрации чудом успели спасти свои жизни. В перестрелке были ранены ещё 7 человек.

Бандиты-торгаши попали в СИЗО. В ходе расследования оказалось, что некоторые из них занимались рэкетом, грабили и поджигали ларьки неугодных продавцов. А у других нашли дома наркотики.

В Верховном суде Дагестана подчеркнули, что это был первый процесс подобной сложности. Но и результаты его пока не окончательные — некоторые из осуждённых подали апелляции в коллегию Верховного суда РФ.

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