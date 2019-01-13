В Ингушетии после расстрела "Мерседеса" с главой центра "Э" скончался полицейский

В республиканской больнице Ингушетии скончался тяжелораненый полицейский, пострадавший накануне вечером в результате обстрела "Мерседеса" на трассе "Кавказ". В машине в тот момент находились пять человек - сотрудники МВД, глава Центра по противодействию экстремизму республиканского управления МВД Ибрагим Эльжаркиев и гражданский. В больницу с серьезными огнестрельными ранениями попали три человека.

Сразу после госпитализации всех прооперировали. Вчера медики сообщали, что их жизни ничего не угрожает. Но сегодня утром стало известно, что один пациент, получивший три серьезных ранения, выкарабкаться не смог.

Напомним, вчера около 6 часов вечера недалеко от границы с Чечней неизвестные из автомобиля "Гранта" расстреляли из автоматов иномарку с начальником Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) и сопровождавшими его полицейскими. Глава центра "Э" не пострадал. В больницу попали сотрудники правоохранительных органов.

Преступников разыскивают. Правоохранители назвали происшествие покушением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ингушетии неизвестные обстреляли машину начальника ЦПЭ МВД

Трое полицейских попали в реанимацию, сам высокопоставленный силовик не пострадал (ПОДРОБНЕЕ)