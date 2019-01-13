2019-01-13T13:37:09+03:00
Происшествия

Следователи разбираются в причинах пожара на ставропольском нефтезаводе

Из-за вспыхнувшей цистерны пятерых рабочих увезли в больницу с ожогами
Евгения СОКОРЕВА
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Фото с места ликвидации пожараФото с места ликвидации пожара
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В Кировском районе Ставропольская края после пожара на нефтеперерабатывающем заводе "Шигл" началась следственная проверка.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Следственного комитета региона, специалистам предстоит выяснить, по какой причине вспыхнула емкость, в результате чего пострадали рабочие.

Двое раненых сейчас в реанимации. Их состояние оценили как тяжелое.

- По предварительным данным, днем 13 января текущего года на территории предприятия в ходе слива остаточного топлива из цистерны произошло возгорание нефтепродуктов. В результате пожара пострадали пять работников завода, которые с ожогами различной степени тяжести были доставлены в Новопавловскую городскую больницу, - сказали в ведомстве. - В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Предварительной причиной ЧП назвали нарушение правил пожарной безопасности.

Отметим, что пожар охватил 50 квадратов площади предприятия, и сперва в больницу увезли троих сотрудников. Еще двое пострадавших обратились за помощью позже.

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