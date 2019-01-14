В Пятигорске компания устроила поножовщину у бургерной

В Пятигорске группа парней избила юношу. Запись с жестокой потасовкой у бургерной выложили в сеть охранники заведения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/686193" frameborder="0"></iframe> Потасовка с поножовщиной в Пятигорске.

На кадрах видно, что на одного набрасываются трое. Первым исподтишка налетает невысокого роста темноволосый парень и валит жертву на землю. Следом в драку ввязываются остальные. Один из нападающих несколько раз бьет юношу ножом, а другой бросает на него стол и добивает ногами. Видео не для слабонервных.

На второй минуте за молодого человека вступается какой-то парень, но в ответ он также получает удар и валится с ног.

Установлено, что драка произошла 11 января. Полицейские узнали о случившемся только сейчас.

- В полицию никто не обращался, мы начали проверку, увидев эту запись в сети, - сказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Ставропольского края. - Видео изучается, опрашиваются возможные свидетели и очевидцы. Личности граждан, участвовавших в драке, устанавливаются.

В поисках пострадавшего мы обратились в больницы Пятигорска, где нам ответили, что эти сведения являются "врачебной тайной".