2019-01-11T13:45:03+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов собрался на войну

О готовности сражаться за своих братьев спортсмен сообщил в соцсетях
Андрей ЗОБОВ
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Хабиб Нурмагомедов объявил войну UFCХабиб Нурмагомедов объявил войну UFC
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Звезда смешанных единоборств, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в своих социальных сетях сообщил, что готов воевать за своих братьев. Таким образом он подписал фотографию с отстранёнными от боёв членами своей команды.

— Если кому-то из нас объявили войну, то все остальные пойдут сражаться вместе с ним. Мы готовы к войне, но...это другая история. Поступки всегда выше слов, — написал Хабиб в своём Instagram.

При этом на фотографии, под которой размещена такая подпись, Нурмагомедов стоит в компании отстранённых членов своей команды «The Eagles MMA». Это его брат Абубакар, а также друзья и спарринг-партнёры Зубайра Тухугов, Эседулла Эмирагаев, Ислам Махачев и Ислам Мамедов. Все они находятся под санкциями UFC и отстранены от боёв за различные нарушения. Впрочем, как и сам дагестанский «Орёл», который ждёт решения атлетической комиссии Невады. В наказание за скандальный прыжок в толпу и драку с командой Конора Макгрегора, по словам отца и тренера спортсмена, Нурмгомедова отстранят на срок от 6 месяцев до года.

khabib_nurmagomedovkhabib_nurmagomedov
Хабиб объявил войну UFC
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Но больше всего Хабиба возмущает не этот факт, а то, что под гораздо более жёсткие санкции попали его друзья, вступившие в потасовку чуть позже. На кадрах видео заметно, что сначала на них напал сам Конор Макгрегор, однако он никаких санкций от UFC не получил. Поэтому войну дагестанец объявил именно своей организации, не соблюдающей элементарные правила.

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