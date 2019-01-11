2019-01-11T16:29:07+03:00
Общество

В Северной Осетии нашли двойника Анджелины Джоли

Кавказская красавица как две капли воды похожа на голливудскую звезду [фото]
Андрей ЗОБОВ
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Анджелина Джоли и её осетинская копияАнджелина Джоли и её осетинская копияФото: Социальные сети
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В Северной Осетии нашли девушку-двойника известной голливудской актрисы Анджелины Джоли. Сходство двух удивительных красавиц заметили пользователи социальных сетей.

Пару месяцев назад 28-летняя осетинка Алина Царахова завела свой собственный аккаунт в Instagram и за считанные минуты прославилась. Сейчас у неё уже больше 12 тысяч подписчиков и их число растёт как на дрожжах. Всё дело в удивительном сходстве — красотка из Владикавказа очень похожа на голливудскую звезду.

Алина Царахова Фото: Социальные сети

Алина ЦараховаФото: Социальные сети

При этом сама девушка этим сходством не гордиться и старается сохранять свою самобытность. Алина ни разу не пыталась сделать похожий на Джоли макиях или просто сфотографироваться в образе голливудской дивы. Да и свой Instagram она ведёт очень аккуратно, выбирая фотографии, на которых подчёркнуты отличия между красавицами.

Алина Царахова Фото: Социальные сети

Алина ЦараховаФото: Социальные сети

Несмотря на это, в сети достаточно снимков, на которых осетинка как две капли воды похожа на своего знаменитого двойника. Пухлые губы, выразительные глаза, правильный нос, красиво очерченные скулы, прямые, ниспадающие на плечи волосы — почти всё, до мелкой чёрточки, напоминает о голливудской диве. Не хватает лишь фирменных зелёных глаз и впалых щёк, и то, последние стали характерны для Анджелины уже после 40.

Алина Царахова Фото: Социальные сети

Алина ЦараховаФото: Социальные сети

Восторгаются внешностью «осетинской Джоли» и мужчины и женщины. Если первые умоляют о встрече невзирая на то, что Алина — молодая мама, то вторые пытаются выведать у девушки секреты её красоты. По словам осетинки, к ней очень часто обращаются с просьбой рассказать об искусстве макияжа и укладки — причёски восходящей звезды Instagram поражают роскошью и утончённостью.

Алина Царахова Фото: Социальные сети

Алина ЦараховаФото: Социальные сети

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