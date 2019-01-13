Летевший в Дагестан рейс экстренно вернулся в Сургут

В аэропорт Сургута вернулся авиарейс, следовавший в Махачкалу. Пассажирский лайнер Boeing-737 принадлежит компании "Победа". Вероятной причиной смены курса называют сработавший датчик шасси.

В аэропорту вылета уточнили, что отправился самолет сегодня в 5.40 утра по местному времени, но уже через несколько часов вынужденно вернулся из-за сигнала о незакрытом шасси.

- Эта информация проверятся, - сказали представители аэропорта.

Следующий рейс вылетел в столицу Дагестана в 10 часов по местному времени, то есть в 8 часов утра по мск.

Напомним, накануне летевший в Белгород пассажирский самолет компании "Руслайн" срочно вернулся в Москву из-за открытой двери. Соответствующий датчик сработал уже в небе в сотнях км от "Внуково", и пилот принял решение вернуться в пункт отправления. По словам авиадиспетчеров, на борту в тот момент находились 47 человек.

При этом важно отметить, что датчики не всегда показывают правду. Случается, что экстренная посадка происходит из-за ошибки в системе. Так, например, было в случае с самолетом китайской авиакомпании China Eastern, когда рейс срочно сел в Наньчан из-за предупреждения о разгерметизации салона, которую специалисты потом не обнаружили.