2019-01-14T19:45:21+03:00
Общество

Ходынка по-осетински: давка в школе Владикавказа попала на видео

Младшеклассники и старшеклассники столкнулись на выходе [видео]
Андрей ЗОБОВ
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На видео слышны непрекращающиеся детские крикиНа видео слышны непрекращающиеся детские крики
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В седьмой среднеобразовательной школе Владикавказа случилась настоящая Ходынка по-осетински: около полудня в дверях школы столкнулись несколько сотен человек. Около 10 минут дети не могли разойтись, а очевидцы попавшие в «живую пробку» сняли инцидент на видео.

Как сообщили в образовательном учреждении, причиной инцидента стало временное закрытие одного из корпусов, где учились младшеклассники. Намерения были совершенно благие — подрехтовать старую крышу. Но предугадать такое развитие событий в администрации школы не смогли.

О серьёзных повреждениях среди учеников информации не поступало, но «потрепало» школьников знатно. Особенно младшеклашек, которые столкнулись в дверях с учениками 9-11 классов. На видео отчётливо слышны детские крики и просьбы о помощи.

Руководство полностью признало свою ошибку и успело уже принести извинения родителям в специальных чатах WhatsApp. Чтобы избежать повторения инцидента, в школе откроют аварийный вход. По окончании первой смены учитель, ведущий последний урок у младшекласников, будет выводить детей на улицу. А ученики средней и старшей школы будут заходить через главный вход.

Страшная давка в школе Владикавказа.

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