Ставропольских депутатов попросили защитить геев России

Неназванный житель Пятигорска уговорил ставропольских депутатов защитить геев России от дискриминации. Письмо оказалось настолько юридически грамотным и продуманным, что идею выступить с подобным законопроектом на федеральном уровне приняли к рассмотрению.

Вынести острую тему на обсуждение на еженедельной планёрке краевого парламента решился председатель комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Юрий Гонтарь. Депутат сообщил, что в комитет поступило удивительно грамотное письмо от жителя Пятигорска. В нём автор утверждает, что на территории РФ имеют место притеснения сексуальных меньшинств и даже приводит якобы реальные примеры подобных действий.

— Просим разработать законопроект об установлении более строгой уголовной и административной ответственности за совершение преступлений по мотиву ненависти и нетерпимости к сексуальной ориентации или гендерной идентичности жертв, — говорится в обращении.

Депутата поразила юридическая подкованность автора. В письме он ссылается на множество тематических документов, законов и даже Конституцию РФ. Несмотря на это, спикер парламента региона Геннадий Ягубов отнёсся к предложению с явным скепсисом. Но, всё же, поручил рассмотреть предложение в профильном комитете.

— Я ознакомился с этим письмом, поэтому и поручил вашему комитету. Я надеюсь, вы примете правильное решение, и мы не совершим ошибки. И это все останется там, — резюмировал Ягубов.

Тема сексуальных меньшинств сегодня как никогда актуальна. В понедельник одно из федеральных СМИ распространило слухи о преследованиях и пытках геев на территории Чеченской Республики. В сообщении говорится о 40 незаконно отправленных в тюрьму членах ЛГБТ-сообщества. Двое их них, по информации издания, уже погибли. На остальных, якобы, обещают «сшить» липовые уголовные дела, силой заставляя подписывать пустые бланки.

Руководство Чечни информацию решительно опровергло. В интервью «КП - Северный Кавказ» министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал сообщения «содержательной фантазией членов ЛГБТ-сообщества» и даже посоветовал им написать роман о «приключениях геев в Чечне».

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