2019-01-15T10:20:33+03:00
Происшествия

Дело бывшего директора ставропольского «Водоканала» передали в суд

Валерия Евлахова обвиняют в получении почти пятимиллионной взятки
Михаил ЮЖНЫЙ
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Дело бывшего директора ставропольского «Водоканала» передали в судДело бывшего директора ставропольского «Водоканала» передали в суд
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Уголовное дело против экс-директора муниципального предприятия «Водоканал» города Ставрополь Валерия Евлахова передано в суд.

По нынешней версии следствия, Валерий Евлахов потребовал взятку в 4 миллиона 400 тысяч рублей. За это на тот момент глава водоканала должен был выдать документ, подтверждающий соблюдение технического регламента при подключении частному предпринимателю холодного водоснабжения. Евлахов является фигурантом уголовного дела по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

Напомним, Валерия Евлахова правоохранители из ставропольского управления ФСБ задержали в октябре 2017 года. В это время в «Водоканале» проходили обыски, связанные с нецелевой тратой средств на большую сумму.

Следствие полагает, что Валерий Евлахов требовал крупную взятку от одной из крупных фирм за выдачу справки о выполнении технических условий для ввода в эксплуатацию водовода. И получил от бизнесмена взятку в форме прав на имущество – водовод и врезку на общую сумму свыше 4 миллионов рублей.

После ареста чиновник потерял свою должность. Сам арест ему неоднократно продлевался, несмотря на жалобы адвокатов.

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