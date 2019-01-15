Губернатор Ставрополья: «За три года в крае построят 32 детских сада»

Глава региона ответил более чем на два десятка вопросов: о выполнении на Ставрополье «майских» Указов президента, развитии агропромышленного комплекса, итогах первого года эксперимента по внедрению курортного сбора и многом другом.

СОКРАЩЕНИЕ ГОСДОЛГА

- Это был год напряженной работы. Мы развивали наш край. И по ряду направлений сделаны важные шаги вперёд. Работа региональной власти в течение 2018 года позволила увеличить доходы краевой казны на 12 миллиардов рублей - до 107,6 миллиарда рублей, расходы составили 101,7 миллиарда рублей. Профицит - 6 миллиардов рублей. В феврале будем уточнять бюджет и эти дополнительные средства будут направлены на приоритетные направления развития Ставрополья. Одна из принципиальных задач - сокращение госдолга края, который в силу различных факторов непрерывно рос в 2010-2016 годах. Но за 2017-2018 годы госдолг Ставрополья сокращен на 6 миллиардов. В 2019 он должен уменьшиться еще почти на 1 миллиард рублей.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

- Одним из знаковых результатов стал рост валового регионального продукта. В 2018 году он составил 700 млрд. рублей, увеличившись на 2,2 % по сравнению с 2017-м. Это на 0,4 пункта выше ожидаемой динамики прироста ВВП страны.

ДОРОГИ

- В 2019 году объем дорожного фонда Ставрополья составил 9,1 миллиарда рублей. Это больше, чем в предыдущие годы: в 2017-м он составлял 5,2 млрд., в 2018-м – 7 млрд.

Средства фонда будут направлены на решение двух стратегических задач: устранение очагов аварийности и решения проблем с перегруженностью трасс. Для этого, в частности, в 2019 году планируется строительство развязки на въезде в Пятигорск со стороны Иноземцево. В Михайловске - реконструкция автодороги для снижения аварийности в районе переезда через железнодорожные пути. Планируется строительство путепровода через железную дорогу в Невинномысске, длина которого составит 300 метров, а общая протяженность транспортно-пешеходных зон – 3,1 км. В планах продление Российского проспекта в Ставрополе до улицы Доваторцев и строительство эстакады в Промышленном районе краевого центра.

Около 800 миллионов рублей пойдет на капитальный ремонт дорог в сельской местности, 1,2 миллиарда рублей будет направлено на городские автодороги.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- В 2018 году урожай овощей открытого грунта и картофеля в крае вырос на 5% — до 290,5 тысячи тонн. Для развития овощеводства в 2018 году сельхозпроизводителям предоставлено почти 130 млн. рублей господдержки, что более чем в 2 раза выше уровня 2017-го. В этом году в планах выдать 240 млн. рублей.

Также планируется увеличить площадь орошаемых земель к 2024 году на 85 тысяч гектаров - до 150 тысяч га (более 10% этой земли будут использоваться овощеводами).

КУРОРТНЫЙ СБОР

- Мы планировали собрать 181 миллион рублей. К концу 2018 года перевыполнили план на 6 млн.. Плательщиками курортного сбора стали свыше 312 тысяч отдыхающих. Все поступившие деньги пошли на благоустройство и обновление курортной инфраструктуры. В Железноводске завершены работы на Лермонтовском терренкуре. В Ессентуках проведено благоустройство партерной группы у Курортного парка. В Пятигорске — первая очередь обновления парка «Цветник». В Кисловодске планируется завершить благоустройство двух пешеходных зон и скверов у памятников Тюленеву и Ге по Курортному бульвару. Эксперимент не повлиял на турпоток. В 2018 году Ставрополье посетили свыше 1,5 млн. человек (рост - 3%). На КМВ число отдыхающих достигло 1,1 млн. человек (рост- 9%).

В этом году край планирует получить от курортного сбора порядка 260 миллионов. Объекты для благоустройства будут определены курортными советами в муниципалитетах.

РОСТ ЗАРПЛАТ

- С 2017 года и к началу 2019-го минимальный размер оплаты труда в крае вырос с 7 800 рублей до 11 280 рублей. Зарплаты бюджетников в рамках исполнения «майских» указов президента РФ росли каждый год. За прошлый и нынешний годы на обеспечение этого роста выделено дополнительно 3,6 миллиарда рублей. Мы понимаем, что этого очень и очень недостаточно и продолжим укреплять экономику, развивать социальную сферу, выполнять задачи, поставленные президентом страны, чтобы улучшить жизнь каждого человека в нашем крае. Еще очень много нужно сделать, чтобы «дойти до каждого».

НОВЫЕ ДЕТСАДЫ

- За 2014-2018 годы в крае построено и реконструировано 43 детских сада на 8 тысяч мест. В отдельных территориях края сохраняется проблема переукомплектованности групп. Конечно же, это недопустимо, и для решения данного вопроса мы планируем строительство новых детских садов. В 2019 году - шести. Кроме того, в рамках реализации национальных проектов предполагается создание 600 дополнительных мест в системе учреждений дошкольного образования, из которых 290 - для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

С 2019 по 2021 год планируется построить 32 детских сада на 4,5 тысячи мест.

РЕКОРД ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

- По прогнозным данным, в 2018 году в Ставропольском крае отмечен лучший результат по объему инвестиций за последний период. Всего – 150 миллиардов рублей, рост – на 2% по сравнению с предыдущим периодом. В ушедшем году были реализованы 39 значимых инвестпроектов стоимостью 20 миллиардов рублей, создано 800 новых рабочих мест.