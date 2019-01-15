Самые довольные жизнью люди нашлись в Грозном

Больше всего довольных своей жизнью россиян нашли в Грозном.

Согласно данным Финансового университета при правительстве РФ, которые провели опросы в 78 российских городах с населением более 250 тысяч человек, именно в столице Чечни 88 процентов жителей удовлетворены своим настоящим, 61 процент - смотрит в будущее с оптимизмом. Примечательно, что в 2017 году этот показатель был 90 процентов.

Четвертую строчку в рейтинге также занял один из городов Северного Кавказа, а именно - Махачкала. Здесь 85 процента населения довольны тем, как сейчас живут. Это на один процент больше, чем в 2017 году.

Кроме того, в список попал еще и Ставрополь. Он оказался на 39 строчке. В краевой столице 81 процент людей довольны своей жизнь и 61 процент - уверены в завтрашнем дне.

Владикавказ стал последним городом региона, которому нашлось место в рейтинге. 78 процентов его жителей удовлетворены своей жизнью, что позволило ему занять 63-ю позицию. В том, что и в следующем году у них будет все хорошо, уверены 60 процентов людей.

Жители остальных крупных населенных пунктов Северного Кавказа оказались менее оптимистичны.