2019-01-15T17:20:33+03:00
Происшествия

В Абхазии двое неизвестных расстреляли россиянина

У мужчины осталась жена и двое детей
Алена БЕЛЯЕВА
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Мужчину застрелили во дворе его домаМужчину застрелили во дворе его домаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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14 января во втором часу ночи в Абхазии неизвестные мужчины расстреляли россиянина. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД по республике, убийство произошло в селе Тамыш Очамчырского района. Двое мужчин в масках, вооруженные ружьем, проникли на территорию дома, который арендовал уроженец Костромы Михаил Маслов вместе с женой и двумя детьми.

Глава семьи вышел во двор и и увидел предполагаемых грабителей. Маслов попытался с ними поговорить, но диалога не вышло. В итоге преступники выстрелили 41-летнему мужчине в ногу и убежали. От полученного ранения Михаил скончался.

Примечательно, что Маслов не был богат. Мужчина работал автомехаником в мастерской и даже не имел собственного дома. А в Абхазии он вместе с семьей жил у своих знакомых. В республику он приехал пять лет назад, поэтому его материальное положение не было ни для кого секретом.

Сейчас по факту нападения на Маслова возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Полицейские занимаются поиском подозреваемых.

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