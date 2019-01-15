2019-01-15T13:35:27+03:00
Происшествия

Стало известно, сколько боевиков осталось в Дагестане

В МВД сообщили, что терроризм в республике почти полностью побеждён
Андрей ЗОБОВ
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В Дагестане не осталось активных ячеек террористов, последние восемь подозреваемых бежали из республикиВ Дагестане не осталось активных ячеек террористов, последние восемь подозреваемых бежали из республикиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сколько боевиков осталось в Дагестане и почему террористы бегут из республики? На эти вопросы ответил министр внутренних дел региона Абдурашид Магомедов. По его словам, силовики почти полностью уничтожили бандформирования в Дагестане.

—В борьбе с терроризмом на территории республики произошёл перелом. Фактически, деятельность бандформирований полностью пресечена. Сейчас в Дагестане нет ни одной действующей ячейки боевиков. В розыске осталось всего восемь террористов, — сообщил министр во время расширенной коллегии МВД по итогам 2018 года.

При этом, по оперативной информации ведомства, боевиков в республике не осталось. Последние восемь подозреваемых бежали за границу из-за наметившегося перелома. Тем не менее, остаются острые проблемы, такие, как распространение идеологии экстремизма в социальных сетях.

— Экстремисты ведут постоянную агитацию на просторах интернета. Пытаются вербовать сторонников, часто из числа последователей радикальных течений, ранее не попадавших в наше поле зрения, — сообщил Абдурашид Магомедов. — Также не прекращаются попытки возродить в Дагестане ячейки международных террористических организаций с помощью боевиков, возвращающихся в Дагестан с Ближнего Востока.

Поэтому работы у силовиков всегда хватает: полицейские и спецслужбы выявляют «спящие ячейки» приверженцев экстремизма, банят пропагандистские группы в социальных сетях, ищут идеологов радикалов, вербующих сторонников в мессенджерах.

Напомним, 11 января в Дагестане ликвидировали троих боевиков, попытавшихся совершить нападение на пост ДПС. К счастью, никто из силовиков и гражданских не пострадал. На следующий день был арестован их сообщник и координатор. Он сообщил, что уничтоженные бандиты планировали совершить нападение на храм.

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