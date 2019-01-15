2019-01-15T16:24:00+03:00
Общество

Уроженец Северной Осетии подал в суд на Дудя и Ивлееву, чтобы защитить Путина

Артур Бестаев требует взыскать с них по 50 миллионов рублей [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Истец требует от Ивлеевой и Дудя по 50 миллионов рублей. Фото: кадр видеоИстец требует от Ивлеевой и Дудя по 50 миллионов рублей. Фото: кадр видео
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Уроженец Северной Осетии Артур Бестаев требует взыскать с телеведущей Анастасии Ивлеевой и видеоблоггера Юрия Дудя по 50 миллионов долларов за оскорбление чести, достоинства и деловой репутации президента России Владимира Путина.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в Мещанском суде Москвы, иск был зарегистрирован ещё в конце декабря 2018 года. Изначально сообщалось, что Артур Бестаев потребовал опровержения некоей информации, порочащей его честь, которую Ивлеева озвучила во время интервью Дудю.

Однако позже выяснилось, что камнем преткновения стал один из ответов ведущей «Орла и Решки» касающийся лично президента России Владимира Путина. Об этом активист рассказал на своей странице в социальных сетях. Оказалось, что своё негодование активист начал выражать ещё 4 месяца назад. Бестаев даже создал петицию на популярном сайте Change.org, но поддержки идея не получила — за это время её подписали лишь 49 человек.

В тексте петиции и на своей странице активист объяснил, каким образом видео оскорбляет честь президента.

— Анастасия Ивлеева в своём интервью Юрию Дудю, на 58-й минуте видео, на вопрос «Оказавшись пе­ред Путиным, что ты е­му скажешь?», ответила «Ты не ­з....(утомился, — прим.ред.)?». Считаю невозможным та­кое высказывание в адрес президента Путина­, учитывая его труд,­ заслуги и результаты­ работы на благо Росс­ии, — гласит текст петиции.

Далее Бестаев требовал удалить скандальное интервью с youtube-канала «вДудь». Однако с тех пор аппетиты активиста серьёзно выросли. В своём заявлении он потребовал не только опровергнуть «порочащую честь президента» информацию, но и обязать каждого из участников интервью выплатить по 50 миллионов рублей.

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