В Дагестане продолжают срывать концерты и угрожать поп-звездам

В Дагестане разгорается новый скандал из-за приезда в республику очередной поп-певицы. В этот раз угрозы начали сыпаться на исполнительницу Сашу Project, которая планирует выступить в Махачкале 19 января.

Неизвестные стали присылать певице и участникам ее команды сообщения с угрозами и требованиями не приезжать в республику. Как рассказала "Комсомольской правде на Северном Кавказе" менеджер Саши Project, подобное поведение пользователей социальных сетей удивило и расстроило исполнительницу.

- Саша неоднократно была с гастролями на Кавказе и ни разу у нас не возникало подобных проблем. В ее творчестве нет пошлости или нецензурных выражений, все песни о любви, радости и солнце. Поэтому, мы не понимаем, откуда столько негатива, - отметила Маргарита.

Некоторые комментаторы в соцсетях предположили, что угрозы являются ничем иным, как попыткой привлечь к себе внимание. И написаны они помощниками самой Саши Project.

- Это бред. Все билеты на концерт раскуплены и дополнительная шумиха нам не нужна. Такие вещи могут предполагать люди, которые привыкли видеть везде негатив, - рассказала менеджер.

Кстати, организатор концертов Хайрудин Алиев в своем аккаунте в Инстаграм сообщил, что встретился с заместителем министра культуры Дагестана и они обсудили проблему провокаций в адрес артистов в социальных сетях. Во время встречи было обговорено, что концерт Саши Project обязательно состоится.

Напомним, осенью прошлого года Егор Крид и Элджей отменили свои концерты в Дагестане из-за многочисленных угроз. Волна негатива против популярных певцов поднялась после резких высказываний Хабиба Нурмагомедова. Боец возмутился падением нравов в республике и призвал местных мужчин не пускать свох женщин на подобные мероприятия. Он также нагрубил реперу Тимати, что никак не вязалось с его образом защитника морали.

В итоге, спортсмен и продюсер помирились, а вот с концертами в республике до сих пор возникают проблемы.

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