2019-01-16T17:36:15+03:00
Общество

Рамзан Кадыров рассказал о чеченцах, воюющих на Украине

Глава республики призвал всех жертв иностранной пропаганды вернуться домой
Алена БЕЛЯЕВА
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Рамзан Кадыров опроверг данные иностранных СМИ. Фото:vk.com/ramzanРамзан Кадыров опроверг данные иностранных СМИ. Фото:vk.com/ramzan
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Рамзан Кадыров дал официальный комментарий по поводу статьи британского издания The Times, где журналист рассказал о том, что под Мариуполем воюют два "чеченских батальона". По информации иностранного СМИ, спецслужбы Украины тесно сотрудничают с запрещенной в России международной террористической организацией ИГИЛ.

- Утверждения, что под Мариуполем воюют два "чеченских батальона", основаны на байках украинского агитпропа, пытающегося внушить своим западным хозяевам, что против ДНР и ЛНР воюют граждане России. По неопровержимым данным, которыми мы располагаем, фактически нет никаких батальонов, состоящих из чеченцев. А те полтора-два десятка человек, путем угроз и шантажа записанных в "добровольцы", являются уголовниками тюрем или жертвами незаконного преследования на Украине. Но самое интересное то, что украинские спецслужбы наняли, вооружили и сотрудничают с людьми, прошедшими военную подготовку в ИГИЛ, - написал глава Чечни.

Политик также отметил, что в качестве "доказательства" наличия на Украине двух батальонов демонстрируется некий чеченец Муса Чеберлоевский, которого представляют командиром "батальона".

- Это не кто иной, как Муса Шиксаитов, в отношении которого в августе 2004 года возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Незаконное изготовление оружия". Никогда он не был никаким командиром и не имеет для этого личных данных, - заявил Кадыров.

Глава республики также написал, что спецслужбы Украины прилагают большие усилия, пытаясь найти на Западе молодых чеченцев, хотя бы два десятка человек, готовых пойти в окопы на Украине.

- Я призываю молодых чеченцев, имена которых используются спецслужбами Украины в своих грязных целях, немедленно опомниться, вернуться в Россию или страны Европы, где проживают. Хочу предупредить, что вас никогда живыми не выпустят из Украины, если не покинете ее до того, как станете свидетелями тяжких преступлений, совершаемых военными этой страны против собственного народа, - обратился к чеченцам Рамзан Кадыров.

В конце своего сообщения он также призвал украинцев опомниться и взять судьбу страны в свои руки, "чтобы быстрее началось ее возрождение".

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