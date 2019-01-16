Лишили партбилета и могут посадить

На сегодняшнем заседании ставропольского отделения “Единой России” депутата краевой Думы Алексея Назаренко временно лишили партбилета. По Уставу партии в ней не могут состоять люди, в отношении которых возбуждены дела, а следствие подозревает Назаренко в ограничении конкуренции в борьбе за госконтракты.

Три электронных аукциона, в которых участвовали компании Назаренко, были вывешены на сайте госзакупок еще в июне 2017 года. Почти за 400 миллионов рублей в краевой столице требовалось построить физкультурно-оздоровительный комплекс и легкоатлетический манеж, а в Новоалександровске - продолжить возведение спорткомплекса.

Все три тендера выиграла компания ООО “ИНЖЕНЕР”. Стройка началась, но в сроки не укладывалась. В компанию нагрянули проверяющие. Счетная палата выявила, что по плану за полгода “ИНЖЕНЕР” должен был закончить легкоатлетический манеж на 52,2 процента, а ФОК - на 54,9 процента. Но подрядчик отставал по каждому объекту на 11 процентов. Из-за этого Ставрополье должно было вернуть 5,6 миллиона рублей в федеральный бюджет.

Управление Федеральной антимонопольной службы тоже проверило подрядчика, а также законность выигрыша им торгов.

Во всех трех аукционах участвовали только две фирмы - ООО “ИНЖЕНЕР” и ООО “Кавказстройинвест”. Электронные торги шли по одной схеме: в их начале вторая компания предлагала начальную цену, а первая уменьшала ее незначительно. Далее “Кавказстройинвест” не препятствовал конкуренту, и тендер выигрывал “ИНЖЕНЕР”.

Согласно 44-му федеральному закону о госзакупах, начальная сумма контракта должна существенно уменьшиться за время торгов, а если она почти или совсем не меняется, то участников подозревают в сговоре.

Оттолкнувшись от этого предположения, УФАС Ставрополья начал проверять организации, участвовавшие в тендере. Выяснилось, что обеими компаниями управлял Алексей Назаренко.

- Мы попросили руководство компаний подтвердить или опровергнуть возможную связь между фирмами, - рассказал «КП»-Северный Кавказ руководитель Управления ФАС по Ставрополью Сергей Никитин. - И те письменно сообщили, что выходили на торги совместно и осознавали это. Это заявление и легло в основу дела, возбужденного ФАС по признакам картельного сговора.

Арбитражный суд первой инстанции признал сговор, но компании подали апелляцию. Алексей Назаренко ссылается на 388 статью гражданского кодекса (“условия уступок требования”). Она разрешает действовать на рынке в сотрудничестве. Однако, как отмечает Сергей Никитин, это не распространяется на госзакупки.

Материалы о выявленном картельном сговоре также были переданы в ставропольское управление Следственного комитета РФ. 14 января против депутата и руководителя аффилированной с ним компании завели уголовное дело. Застать Алексея Назаренко на рабочем месте и получить комментарии корреспонденту «КП» не удалось.

Неизвестно, как возбуждение дел повлияет на строительство спортивных объектов и будут ли расторгнуты контракты с подрядчиком. Напомним, физкультурно-оздоровительный комплекс в Ставрополе открыли в декабре, а легкоатлетический манеж вот-вот сдадут. В эфире радио “Комсомольская правда” в Ставрополе (105,7 ФМ) министр спорта Ставрополья Роман Марков сообщил, что объект закончат в первом квартале нынешнего года.

Краевое управление СК России вменяет Назаренко и его пособнице 178 статью УК (“ограничение конкуренции”). За это им грозит до трех лет тюрьмы.