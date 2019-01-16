2019-01-16T10:36:04+03:00
Экономика

В Дагестане прокомментировали слух о потере 37 млрд рублей дотаций

По СМИ разлетелась новость, что республика спустила в никуда 50% федеральных вложений
Евгения СОКОРЕВА
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Почти 300 млн рублей из федерального бюджета регион получил в 2018 году только на строительство школ и детсадовПочти 300 млн рублей из федерального бюджета регион получил в 2018 году только на строительство школ и детсадовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Официальные представители Дагестана опровергли новость о многомиллиардной потере федеральных денег, направленных на развитие региона в форме дотаций. СМИ со ссылкой на телеграм-канал написали ранее, что республика за прошедший год оценила эти потери в 37 млрд рублей.

В Счетной палате Дагестана заявили, что дискредитирующий власти слух не подтверждают никакие данные. И сейчас они ищут источник фейкового сообщения о спуске огромной суммы в никуда.

- Подтверждением служит тот факт, что в материале не указано, кто и когда проводил соответствующее исследование и кем конкретно дана подобная оценка – Счетной палатой Российской Федерации или Счетной палатой Республики Дагестан, - отметили в ведомстве.

В 2018 году регион получил из федеральной казны больше 60 млрд рублей дотаций: 290 млн рублей направили на строительство школ и детсадов, 350 млн рублей на завершение строительства поликлиники при онкологическом диспансере - расходовались деньги в основном на инфраструктуру, а также на погашение долгов. В 2017 году Москва отправила республике 53 млрд рублей субсидий.

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