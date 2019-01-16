2019-01-16T13:21:18+03:00
Происшествия

На Ставрополье расследуют смерть 16-летней девушки после введения наркоза

Сердце пациентки остановилось до начала операции
Андрей ЗОБОВ
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Следователи предполагают, что девушка умерла по ошибке врачейСледователи предполагают, что девушка умерла по ошибке врачейФото: Андрей СТЕПАНОВ
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На Ставрополье 16-летняя пациентка умерла во время подготовки к операции по удалению аппендикса. Следователи возбудили дело против врача-реаниматолога, вводившего девушке наркоз.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, под подозрение попал врач Предгорной центральной райбольницы, где лежала погибшая.

9 января девушка попала в больницу с простым, но крайне неприятным диагнозом — острый аппендицит. Была назначена операция по удалению аппендикса, опасности для жизни не было. Но незадолго до операции больная скоропостижно скончалась.

По сведениям следствия, врач анестезиолог-реаниматолог сделал пациентке наркоз и провёл интубацию трахей. После этого сердце девушки остановилось. Реанимировать её уже не смогли — врачам пришлось констатировать смерть.

— Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 109 УК «причинение смерти по неосторожности», — говорится в сообщении пресс-службы, — говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи продолжают разбираться в ситуации: изъята медкарта и вся необходимая сопроводительная документация. Оценку действиям врачей даст комиссионная судмедэксмертиза.

Расследование уголовного дела продолжается.

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